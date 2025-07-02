Два грузовика столкнулись на трассе в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе водитель многотонной машины на скорости влетел в припаркованный на трассе "КАМАЗ".

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Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла в вечерние часы накануне, 1 июля, на трассе Нягань – Приобье. Предварительно, на 1-м км автодороги 61-летний водитель "ГАЗон NEXT" выехал на "встречку", где столкнулся с припаркованной машиной "KAMAЗ".

– В результате автоаварии водитель "ГАЗон NEXT" получил травмы, – сообщили правоохранители.

Как отметили в Госавтоинспекции, обгон и выезд на встречную полосу – очень опасные маневры. Важно помнить не только о своей безопасности, но и о безопасности других участников движения. Об этом пишет издание Ugra-news.ru.