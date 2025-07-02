В Екатеринбурге водитель Mercedes устроил массовое ДТП и сбежал

Недалеко от ЦПКиО имени Маяковского произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой пострадала женщина. Об этом сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

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Всё случилось утром 2 июля на улице Восточной недалеко от пересечения с Ткачей. По предварительным данным, водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda и Kia.

После ДТП автомобилистку, управлявшую "Маздой", госпитализировали с разными травмами. Водитель немецкой машины скрылся с места происшествия. Автоинспекторы выясняют обстоятельства случившегося.

"Госавтоинспекция рекомендует водителю автомашины "Мерседес" самостоятельно явиться в полицию для дачи показаний", – подчеркнули в областном УГИБДД.

Также правоохранители ищут очевидцев. Те, кто располагает какой-либо информацией об аварии, могут позвонить по телефонам +7 952 730-83-33, 02 или 102.