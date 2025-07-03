В Нижегородской области двое мужчин пострадали в жестком ДТП

© В городе N

ДТП с двумя пострадавшими случилось в Павловском округе 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

Около 16:20 на трассе Павлово — Михалицы 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не выбрал безопасную скорость и дистанцию и врезался в идущий впереди Lixiang под управлением 33-летнего мужчины. Предполагаемый виновник ДТП и 59-летний пассажир отечественного автомобиля получили травмы. Их госпитализировали в Павловскую ЦРБ.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, 15 человек погибли в ДТП с мотоциклами в Нижегородской области с начала 2025 года.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»