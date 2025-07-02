Машина скорой помощи перевернулась после ДТП на Калужском шоссе

В районе Троицка произошло дорожно-транспортное происшествие на Калужском шоссе. В результате столкновения перевернулась машина скорой помощи. Об этом в среду, 2 июля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— В Троицке на Калужском шоссе произошло столкновение автомобиля Lexus и машины скорой помощи. В результате скорая перевернулась, — привели на сайте Агентства городских новостей «Москва» слова источника.

В аварии никто не пострадал. На месте работают спасатели и медики.

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Ранее смертельное ДТП произошло на 33-м километре МКАД. Участниками аварии стали легковушка и грузовик. В результате происшествия водитель «Фольксвагена» погиб на месте. До этого в Москве случилась авария с участием четырех транспортных средств в Лефортовском тоннеле.