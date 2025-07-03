В Самарской области столкнулись четыре легковушки

Как сообщили в региональном центре по делам ГО, ПБ и ЧС, в 17:29 в селе Ягодное произошла авария. Там врезались друг в друга четыре легковых автомобиля - LADA Kalina, Volkswagen Beetle, Audi Q7, LADA Vesta. Они ехали в попутном направлении и столкнулись боком.

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Известно, что в результате ДТП погибших и пострадавших нет.

На месте работали специалисты ПСЧ № 148 ПСО № 30.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Также в этот день в Самарской области на трассе LADA Priora вылетела в кювет.

А недавно в Самаре на Московском шоссе иномарка врезалась в автомобиль такси.