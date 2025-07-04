Микроавтобус сбил девушку на самокате на переходе в Мытищах

Водитель микроавтобуса совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, в Мытищах. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного управления МВД РФ.

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По данным ведомства, ДТП произошло около 08:20 в районе дома на Новомытищинском проспекте. В результате случившегося девушка получила травмы.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее пешеход попал под колеса автобуса на Тропаревской улице. Он получил травмы в результате аварии и был доставлен в городскую больницу. Участником ДТП стал автобус № 329, принадлежащий компании "Стартранс".

До этого схожий инцидент произошел ранее в городском округе Серпухов. Как выяснили правоохранители, на Центральной улице в поселке Пролетарском водитель автобуса сбил женщину 1963 года рождения. Она вышла не на своей остановке, а затем побежала за отъезжающим транспортом и попала под его колеса.