Крупное ДТП парализовало движение автомобилей на юго-востоке Москвы

Автомобильная авария произошла сегодня на Перовской эстакаде в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«На Перовской эстакаде произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении канала.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб. От удара человек отлетает на несколько метров. После ДТП петербуржцы подбегают к пострадавшему. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль получил повреждения: у машины смят кузов, капот и бампер.

Ранее в Петербурге карета с лошадью опрокинулась и попала на видео.