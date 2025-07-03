Автомобиль влетел в остановочный павильон в Нижнем Новгороде

Жителей региона потрясла страшная трагедия на остановке общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Автомобиль влетел прямо в остановочный павильон, у которого стояли люди. Трёх человек, в том числе ребёнка, в тяжёлом состоянии увезли в больницу. А вот двум женщинам помочь не мог уже никто… Ударная сила Трагедия произошла на улице Бекетова в минувшее воскресенье около 10 часов вечера. Два автомобиля столкнулись у остановки «Улица Саврасова».

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«Водитель, управляя автомобилем «ЗАЗ Шанс», при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Хонда», – сообщили предварительную информацию о случившемся в областном Управлении Госавтоинспекции.

На кадрах с места ДТП видно, что водитель «ЗАЗ Шанс» начал поворачивать влево совершенно неожиданно. «Хонда» в этот момент ехала по встречной полосе. Водитель иномарки попытался повернуть вправо, чтобы уйти от столкновения, но ему это не удалось. Произошёл сильнейший удар. «Хонда» отлетела в остановочный павильон…

На остановке стояли две женщины, мужчина и ребёнок. Удар пришёлся прямо по ним. Он был такой силы, что женщины погибли сразу. 28-летнего мужчину и шестилетнюю девочку увезли в больницу с тяжёлыми травмами.

«Погибли жена моего коллеги и её младшая сестра, – написал в соцсетях нижегородец Илья. – Сам он в реанимации. Их ребёнок тоже. Стояли на остановке. Видимо, провожали сестру. Молимся, чтобы выкарабкались. Страшная трагедия».

По словам Ильи, старшей сестре было 25 лет, младшей – около 21. Позднее он написал, что коллега пришёл в сознание, но состояние стабильно тяжёлое, а вот дочке, по его сведениям, стало хуже… В больнице оказался и 24-летний водитель «Хонды». По словам очевидцев, спасателям пришлось буквально вырезать его из искорёженной иномарки. Его увезли на скорой в тяжёлом состоянии. Кто виноват? За рулём «ЗАЗ Шанс» был 69-летний пенсионер. Права он получил 30 лет назад. Образцовым водителем не был. Его не раз штрафовали за превышение скорости. После смертельного ДТП водителя задержали на месте. Он признался, что видел иномарку, но думал, что успеет повернуть.

«Думал? Ощущение такое, что он, вот так поворачивая, вообще не думал. Как будто или слепой, или бухой, или проблемы с головой, а может, и всё сразу», – не сдерживают эмоций нижегородцы в многочисленных комментариях в соцсетях.

Правда, есть и те, кто считает, что водитель «Хонды» тоже мог нарушать правила – ехать с превышением скорости.

«После контакта «Хонда» слишком уж сильно пошла неуправляемо. При 70 – 80 км/ч слабо верится, что так повела бы себя эта машина. Это никак не оправдывает виновника, но и утверждать, что скорость пострадавшей стороны была в пределах допустимого, думаю, не стоит», – написал в комментарии нижегородец Дмитрий.

В любом случае все детали теперь будет устанавливать следствие. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с двумя погибшими.

Напомним, что совсем недавно в Нижнем Новгороде уже был такой случай: 18-летний парень влетел в остановку общественного транспорта в Сормовском районе. Права он получил всего тремя месяцами ранее.

Решил покатать друзей на каршеринговом автомобиле.

«В ходе предварительного следствия установлено, что Данил Марков двигался по проезжей части улицы Землячки со скоростью 138 км/ч», – комментировали тогда в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Начинающий водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, а затем на тротуар, врезался в остановку общественного транспорта «Памятник Чкалова» и опрокинулся на автомобиль «Форд», припаркованный у края проезжей части. На остановке стояли две женщины: 56-летняя Наталья была начальником отделения почты, 66-летняя Галина заведовала аптекой. После работы они ждали на остановке автобуса… От сильнейшего удара женщин, по словам очевидцев, отбросило метров на 20. Они погибли на месте.

В минувший вторник суд вынес Данилу Маркову приговор. Он получил 5 лет колонии-поселения с лишением водительских прав на 2 года 10 месяцев. Также он должен выплатить компенсацию морального и материального вреда – 3,3 млн рублей.

Какое наказание понесёт водитель «ЗАЗ Шанс», пока неизвестно. Вину он признал. Суд отправил его под домашний арест.С начала этого года в Нижнем Новгороде число погибших в ДТП по сравнению с прошлым выросло почти в четыре раза. За весь 2024‑й их было 33, а сейчас – уже 28.