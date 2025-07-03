Машина врезалась в дерево и перевернулась на крышу после ДТП в Москве

На Варшавском шоссе в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых врезался в дерево, а затем перевернулся на крышу. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в соцсети.

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— Автомобиль Omoda, ехавший в попутном направлении, поменял траекторию и зацепил Honda, а затем наехал на бордюр и вылетел на газон, где врезался в дерево, несколько раз перевернулся и прилег на крышу, — приводят слова водителя «Хонды» в Telegram-канале агентство «Москва».

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются детали аварии.Ранее в столице произошло ДТП с участием двух автомобилей, которые столкнулись перед въездом в Добрынинский тоннель. Движение транспортных средств затруднено. Выясняются обстоятельства аварии.