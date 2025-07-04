Грузовик с трубами парализовал движение на федеральной трассе у Геленджика

В пятницу утром было перекрыто движение на федеральной дороге "Дон" (1490-1491-й километр) под Геленджиком, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

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Как пояснили в ведомстве, причиной этого происшествия стала "остановка крупногабаритного транспорта".

Как выяснилось, это произошло между городом-курортом и поселком Архипо-Осиповка. Здесь на повороте трассы застрял грузовой автомобиль, перевозивший огромные по длине трубы.

По информации полиции, на месте ЧП задействованы четыре экипажа ДПС, а следующий из Джубги в сторону Геленджика и Новороссийска транспорт направляется в объезд через Краснодар (это примерно 130 километров).

После ликвидации ситуации, отметили в ГИБДД региона, движение будет восстановлено.