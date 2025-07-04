В центре Казани автобус провалился в дорожную яму

На кадрах отчетливо видно, как автобус оказался в ловушке дорожного провала.

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Инцидент произошел на улице Татарстан в Казани. Пассажирский автобус частично ушел под асфальт — передняя часть транспортного средства оказалась в образовавшейся яме. О происшествии стало известно благодаря видеозаписям, появившимся в социальных сетях. На кадрах отчетливо видно, как автобус оказался в ловушке дорожного провала.

Подробности инцидента пока уточняются. Информация о маршруте автобуса и наличии пассажиров в момент происшествия не раскрывается.

Ранее "Реальное время" рассказывало, что в Казани произошел пожар в автобусном парке ПАТП-2: повреждены пять автобусов.