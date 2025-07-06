ДТП парализовало МКАД на юге Москвы

На МКАД на юге Москвы произошло ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

© Газета.Ru

«На внешней стороне 32 км МКАД (в районе съезда №33) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение транспорта в районе места аварии затруднено на протяжении 2 км и призвали водителей искать маршруты объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 12:30 мск, движение по внешней стороне МКАД в районе места аварии затруднено от пересечения трассы с улицей Павла Фитина до развязки с Варшавским шоссе.

До этого в Тюмени более 20 автомобилей потеряли номерные знаки в луже.

Ранее в Москве начали демонтировать монорельс.