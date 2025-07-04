Под Курском столкнулись два КамАЗа

Вечером 3 июля на трассе «Курск–Борисоглебск» недалеко от села Клюква произошло ДТП с участием двух грузовиков. В 18:34 сообщение об аварии поступило пожарным. К месту происшествия были направлены спасатели и другие экстренные службы.

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По прибытии выяснилось, что произошло столкновение двух автомобилей «КамАЗ». Один из водителей получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Пострадавшего госпитализировали.

Сотрудники противопожарной службы отключили питание у повреждённых машин. Обстоятельства аварии устанавливают специалисты.