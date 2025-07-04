Ветеран ЦСКА Аджем протаранил на машине забор школы в Москве

Ветеран ФК ЦСКА Юрий Аджем протаранил на машине забор школы на севере Москвы. Об этом сообщает «Mash на спорте».

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Инцидент произошел на улице Зорге в 17:15.

«72-летнему Аджему внезапно стало плохо, когда он ехал за рулем своего кроссовера марки Lexus. В результате экс-вратарь ЦСКА потерял управление и влетел в забор школы», — говорится в тексте.

По данным «Московского комсомольца», вместе с Аджемом в машине находилась его жена, она не пострадала.

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В настоящее время ветерана ЦСКА осматривают врачи, на место инцидента также прибыли полицейские.

На счету Аджема победы в молодежном чемпионате Европы 1976 и 1980 годов. На клубном уровне он выступал за симферопольскую «Таврию», московские «Торпедо» и ЦСКА, а также за ряд клубов ГДР. В качестве тренера работал в ЦСКА, тульском «Арсенале», новороссийском «Черноморце» и «Ростельмаше» из Ростова-на-Дону.