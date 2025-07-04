В Ставропольском крае грузовик с зерном столкнулся с пассажирским поездом

Грузовик с зерном и пассажирский поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Ставропольском крае.

Об этом сообщило региональное УГИБДД.

«Водитель грузовика КАМАЗ с прицепом, перевозящего зерно, выехал на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с железнодорожным пассажирским составом», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате инцидента никто не пострадал.

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