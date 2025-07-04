На трассе М-4 «Дон» загорелись 7 автомобилей

На трассе М-4 «Дон» в Елецком районе произошло массовое ДТП, которое привело к пожару. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в результате аварии пострадал один человек. Подробности его состояния не приводятся. Кроме того, на трассе произошло возгорание — в данный момент горят 7 автомобилей.

По информации Telegram-канала SHOT, возгорание началось на 399 км платного участка трассы. Как сообщает источник, в ДТП попали два грузовика и нескольких легковых автомобилей. Движение по участку трассы затруднено.

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