В Ростовской области в ДТП погиб подросток

Столкновение двух иномарок, в одной из которых ехали несовершеннолетние, произошло на автодороге в Ростовской области. В результате один подросток погиб, еще трое пострадали, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Уточняется, что авария произошла на 110-м км + 300 м автодороги Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск. "По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent 2007 года рождения, выполняя маневр обгона на разрешенном участке дороги, не убедился в его безопасности и допустил столкновение со встречным автомобилем Mazda CX-5 под управлением водителя 2002 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель Hyundai Accent, а также его пассажиры - мальчик и девочка 2009 года рождения. Еще один пассажир - мальчик 2008 года рождения - скончался в медицинском учреждении от полученных травм", - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.