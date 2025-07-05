Mercedes богатейшей женщины России перевернулся в Москве

В Москве в аварию попал «Мерседес», принадлежащий совладелице авиакомпании S7, одной из богатейших женщин России Марии Филевой. Пока неизвестно, находилась ли она в автомобиле, сообщает телеграм-канал «База».

Авария произошла утром 5 июля на пересечении Щёлковского шоссе и 13-й Парковой улицы. Внедорожник «Мерседес», который, по предварительным данным, принадлежит 25-летней Марии Филевой, столкнулся с двумя иномарками и перевернулся.

За рулем «Мерседеса» был 23-летний Святослав Б., его отвезли в больницу. Находилась ли в машине сама Филева — пока неизвестно.

Мария Филева — совладелица акций «Группы компаний S7», куда входит авиакомпания S7 Airlines. По версии Forbes, в прошлом году она вошла в рейтинг «20 богатейших женщин России»

Главным акционером группы компаний S7 является ее отец, Владислав Филев, состояние которого оценивается в 2,1 миллиарда долларов.

Супруга Владислава Наталия погибла в 2019 году в авиакатастрофе.