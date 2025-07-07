Двое подростков пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде

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Двое подростков пострадали на дорогах Нижнего Новгорода 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

В 16:20 на проспекте Гагарина, 116 27-летний водитель Kia Rio сбил подростка. 17-летний пешеход пересекал дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, после чего попал под машину. Получив ушибы в результате аварии, пострадавший обратился в детскую областную больницу. После осмотра был отпущен домой.

В 21:10 на улице Ковалихинской, 57 несовершеннолетний подросток на электросамокате совершил наезд на бордюр, не справившись с управлением. В результате происшествия 17-летний самокатчик был госпитализирован в детскую областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Обстоятельства обоих ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что подросток пострадал в аварии с мотоциклом в Нижнем Новгороде.

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