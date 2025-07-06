Многочасовая пробка образовалась в очереди к Крымскому мосту

Многочасовая пробка собралась в очереди к Крымскому мосту — собралось около 750 автомобилей. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в оперативном штабе, отслеживающем ситуацию на мосту.

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Сообщается, что по состоянию на 11:00 по московскому времени время ожидания в очереди составляет около трех часов.

— Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, — написали в Telegram-канале оперштаба.

5 июля движение по Крымскому мосту перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности

Аналогичные ситуации имели место 30 июня и 6 июня — в эти даты движение транспортных средств по Крымскому мосту также было приостановлено.

В 07:00 1 июля количество автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани увеличилось до 757 машин. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.

12 июня образовалась похожая ситуация: порядка 800 машин стояли в очереди перед Крымским мостом, чтобы выехать из Краснодарского края.