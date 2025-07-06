Массовое ДТП произошло на 24-м километре МКАД
Массовая авария произошла на внутренней стороне 24-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД).
Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в пресс-службе Дептранса.
— На внутренней стороне 24-го км МКАД (в районе съезда № 24) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Движение в районе ДТП затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.
30 июня на 77-м километре МКАД произошло ДТП с участием одного автомобиля. В результате аварии машина перевернулась.