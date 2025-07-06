Российские футбольные арбитры попали в ДТП с пьяным водителем

Российские арбитры Дмитрий Жилинский, Владимир Воробьев, Артур Сухарев и их знакомый попали в серьезное ДТП после финала шестого сезона Медиалиги, на котором работали. Об этом пишет Telegram-канал «Неклассико».

© Газета.Ru

По информации источника, такси, в котором они находились, остановилось на светофоре, и в этот момент в них врезался автомобиль, за рулем которого, как было определено позднее, находился человек в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП у Жилинского диагностирован компрессионный перелом трех позвонков, у Воробьева раздроблен тазобедренный сустав, у Сухарева ушибы.

«Стоим на светофоре. Бешеный удар сзади. Удар был в левую сторону. Нас разворачивает на 360 градусов. Наш водитель в отключке. Я спереди сидел пристегнутый. Я в шоке ударился об торпеду. У меня фингал под глазом, нога болит, еле встал. Двери не открываются. Наши пацаны сзади стонут», — рассказал позднее Сухарев.

5 июля «Амкал» впервые в своей истории выиграл Медийную футбольную лигу (МФЛ), обыграв в финале действующего победителя турнира «Броук Бойз».