Под Саратовом легковушка снесла подростков

В Энгельсе легковой автомобиль въехал в подростков, которые стояли на светофоре. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

По его данным, инцидент произошел на пересечении улиц Краснознаменной и Мира. Один из подростков погиб. Следователи задержали 30-летнего водителя легковушки в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах с места происшествия видно, как транспортное средство на большой скорости движется по дороге и виляет из стороны в сторону. На перекрестке мимо него в противоположенном направлении ехал мусоровоз. Когда легковой автомобиль в очередной раз занесло в сторону, его багажник снес людей, стоящих у светофора на перекрестке.

15 мая в Центральном районе Сочи произошло ДТП с участием пешеходов. Инцидент случился днем на улице Виноградной. На кадрах видно, что белый хетчбэк Lada Priora двигался на большой скорости. На повороте он выехал за пределы дороги и сбил нескольких человек, которые шли по обочине.