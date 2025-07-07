В Ленобласти произошло жесткое столкновение Kia Sportage с большегрузом

В Ленинградской области в Волосовском районе легковой автомобиль врезался в большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

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«Страшная авария случилась на трассе «А-180 Нарва» перед Чирковицами. Участниками ДТП стали грузовик и два легковых автомобиля — произошло лобовое столкновение Kia Sportage и большегруза. После этого автомобиль врезался в другую легковушку», — говорится в сообщении.

По информации канала, женщина и ребенок, которые были в Kia в момент ДТП, получили травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадала пассажирка второй легковой машины.

До этого сообщалось, что в Красноярске женщина на BMW врезалась в сотрудника ДПС на мотоцикле. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как очевидцы подбегают к лежащему на дороге сотруднику правоохранительных органов. Далее на кадрах, снятых очевидцами, заметно, что в момент ДТП мотоцикл перевернулся. Мужчина получил травмы.

Ранее грузовик перевернулся на МКАД, и это попало на видео.