В Иркутской области подросток на мотоцикле влетел в лошадь

В Братском районе Иркутской области правоохранительные органы выясняют детали дорожного происшествия, ставшего причиной смерти подростка. Авария со смертельным исходом случилась в ночь на 7 июля 2025 года в деревне Куватка.

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Как уточнили в региональном управлении ГИБДД, 16-летний юноша, управлявший мотоциклом марки Orion, столкнулся с лошадью. Транспортное средство опрокинулось. Вследствие полученных телесных повреждений молодой водитель скончался по пути в больницу, находясь в машине "скорой помощи".

Сообщается, что мотоцикл несколько лет назад приобрела для погибшего его мать. Подросток не имел водительского удостоверения. Во время поездки на нем отсутствовал защитный шлем и специальная экипировка. Юноша являлся учащимся одного из местных профтехучилищ.

По данному инциденту сейчас проводится комплексная проверка, прокуратура осуществляет контроль.