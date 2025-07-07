Под Екатеринбургом пьяный байкер врезался в машину

Пьяный водитель мотоцикла попал в серьезное ДТП в Первоуральске вечером 6 июля. После произошедшего двух человек доставили в городскую больницу № 1 с травмами, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

© 1РегУралинформбюро

По предварительным данным, на улице Трубников 24-летний водитель Volkswagen, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, допустил столкновение с мотоциклом Piton под управлением 29-летнего мужчины. Мотоцикл ехал по встречной полосе.

Байкеру и его 26-летней пассажирке, которая была без шлема, потребовалась помощь медиков.

Выяснилось, что у мотоциклиста нет водительских прав необходимой категории А. К ответственности за нарушение правил дорожного движения его привлекали 33 раза.

Во время медосвидетельствования оказалось, что он пьян – тестер показал 1,161 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На байкера составлены административные материалы за пьянство за рулем, езду без прав, выезд на встречную полосу, управление мотоциклом без документов и перевозку пассажира без шлема (часть 1 статьи 12.8, часть 1 статьи 12.7, часть 4 статьи 12.15, часть 2 статьи 12.3 и статья 12.6 КоАП РФ).

Его пассажирка привлечена к ответственности за нарушение правил дорожного движения (часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ).

ГИБДД проводит проверку.