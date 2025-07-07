В Москве водитель каршеринга раздавил охранника платной парковки

Водитель автомобиля каршеринга при выезде с платной парковки в Москве насмерть сбил охранника. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Предварительно установлено, что водитель автомобиля каршеринга пытался выехать с платной парковки на Волгоградском проспекте. Он не захотел оплачивать парковочное место и в ходе словесного конфликта с мужчиной, который осуществлял пропускной режим, наехал на него, — рассказала в своем Telegram-канале Ирина Волк.

После содеянного 21-летний мужчина уехал с места происшествия. Его местонахождение обнаружили правоохранители, которые провели задержание подозреваемого. В свою очередь охранник, на которого наехал молодой человек, скончался в медучреждении, куда его доставили после инцидента.

Следователи занимаются выяснением обстоятельств происшествия, после чего будет принято решение о дальнейшей судьбе задержанного.

Ранее суд в столице вынес приговор подростку, устроившему смертельное ДТП на каршеринге, из-за которого умер один человек. Несовершеннолетнему жителю Москвы назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.