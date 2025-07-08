Иномарка сбила мужчину на электровелосипеде в Нижнем Новгороде

Автомобиль и электровелосипед столкнулись вечером 7 июля в Нижегородском районе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

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Авария произошла примерно в 19:35 неподалеку от дома № 28 по улице Семашко. 64-летний водитель автомобиля Ravon при развороте не занял необходимое положение на проезжей части и столкнулся с электровелосипедом, за рулем которого находился 31-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получил водитель электровелосипеда, пострадавший госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что шесть человек погибли в ДТП в Нижегородской области за неделю.

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