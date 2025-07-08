В Челябинской области водитель сбил лося

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП в Верхнеуральском районе, в котором погиб 68-летний водитель LADA Granta. Виновником аварии стал вышедший на дорогу лось.

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Как сообщили в Госавтоинспекции региона, авария произошла в около пяти часов утра на 131 километре автодороги Чебаркуль - Уйское - Сурменевский - Магнитогорск. По предварительным данным, погибший водитель не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на животное, после чего автомобиль вылетел дороги и опрокинулся.

Оба участника происшествия скончались.

В полиции заметили, что дикие звери часто появляются на дорогах в ночные и предутренние часы. Водителям следует учитывать местность и обращать внимание на дорожные знаки.