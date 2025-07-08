В Челябинской области водитель сбил лося

В Челябинской области водитель погиб после ДТП с лосем
В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП в Верхнеуральском районе, в котором погиб 68-летний водитель LADA Granta. Виновником аварии стал вышедший на дорогу лось.
Как сообщили в Госавтоинспекции региона, авария произошла в около пяти часов утра на 131 километре автодороги Чебаркуль - Уйское - Сурменевский - Магнитогорск. По предварительным данным, погибший водитель не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на животное, после чего автомобиль вылетел дороги и опрокинулся.
Оба участника происшествия скончались.
В полиции заметили, что дикие звери часто появляются на дорогах в ночные и предутренние часы. Водителям следует учитывать местность и обращать внимание на дорожные знаки.
"В случае встречи с животным постепенно замедлите скорость, не пытайтесь сигналить и пугать животное, - пояснили в ГАИ. - Учтите, что они могут передвигаться не в одиночку".