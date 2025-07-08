В Нижнем Тагиле тонированный Lexus упал с моста

В Нижнем Тагиле полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло в первом часу ночи восьмого июля на проспекте Ленина.

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Судя по опубликованным органами кадрам с наружных камер, тонированная иномарка на большой скорости несется по дороге, врезается в ограждение и падает с высоты в воду.

"По предварительным данным, 19-летний водитель не справился с управлением, - передает Госавтоинспекция Свердловской области. - Он и две двадцатилетние пассажирки погибли. Все являлись жителями Нижнего Тагила".

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.