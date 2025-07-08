В Саракташском районе под колеса автомобиля попала 8-летняя девочка

Полицейские Саракташа устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщают в УМВД области.

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ДТП произошло на автодороге «Каменноозерное-Медногорск».

На место оперативно прибыли полицейские и предварительно установили, что 41-летний водитель автомобиля «Лада Нива» сбил 8-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП ребенка с различными травмами госпитализировали. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.