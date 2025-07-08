Мотоциклист сбил девушку на юге Москвы

Мотоциклист насмерть сбил девушку, переходившую дорогу возле дома на улице Профсоюзная, 7/12. Об этом во вторник, 8 июля, сообщил источник «Вечерней Москвы» в правоохранительных органах.

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— ДТП произошло возле дома на улице Профсоюзная, 7/12. В результате аварии погибла девушка-пешеход. Водителю мотоцикла потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести, — рассказал собеседник.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Других подробностей по факту произошедшего не приводится. Официально представители пресс-службы столичной Госавтоинспекции инцидент еще не комментировали.

Ранее в Подмосковье произошло ДТП с участием двух машин. Легковой автомобиль врезался в автобус. В результате аварии пострадали два человека.