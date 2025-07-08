В Московской области перевернулся микроавтобус, пострадали 15 человек

Полтора десятка человек пострадали в ДТП в Московской области. Об этом сообщает прокуратура региона в Telegram.

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ЧП произошло в районе села Старая Ситня около полудня. Водитель микроавтобуса не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

Пострадали пассажиры микроавтобуса. Всем им оказывается необходимая помощь. На место происшествия выехал заместитель Ступинского городского прокурора Александр Черников.

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта. Там автобус протаранил легковушку. Повреждения получили оба транспортных средства, а также находившиеся в них люди.