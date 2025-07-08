В Воткинском районе мотоциклист после падения попал под колеса машины

Воткинск. Удмуртия. 8 июля на 26-м километре дороги «Воткинск-Чайковский» произошло смертельное ДТП с участием кроссового мотоцикла и двух автомобилей. Об этом сообщает госавтоинспекция Удмуртии.

© ИА «Сусанин»

39-летний мотоциклист, не справившись с управлением, опрокинулся на дороге. В этот момент по встречной полосе двигались автомобили Hyundai Genesis и грузовик Sitrak, которые совершили наезд на упавшего водителя.

Мотоциклист получил смертельные травмы и скончался на месте. По предварительным данным, он не использовал защитный шлем, что усугубило последствия аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства ДТП. На месте работали следственно-оперативная группа и медики.