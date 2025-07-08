IHA: в Анталье в ДТП пострадали трое россиян

Трое россиян, в том числе 11-летний мальчик, пострадали в результате ДТП с мотоциклом в провинции Анталья. Как сообщает агентство IHA, авария произошла в районе курорта Сиде и попала на камеры видеонаблюдения.

Местный житель Сельман Э. двигался на мотоцикле по бульвару Сулеймана Демиреля в Сиде и поздно заметил группу туристов, переходивших улицу по пешеходному переходу. Он резко затормозил, но не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся и сбил туристов.

Агентство сообщает, что травмы получили трое россиян, две женщины и ребенок. После оказания первой помощи на месте происшествия пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.