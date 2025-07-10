Машина «Службы здоровья» попала в ДТП в Нижегородской области

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ДТП с участием автомобиля «Службы здоровья» Павловской центральной районной больницы случилось в Нижегородской области 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла в Богородском округе на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород около 10:35. 31-летняя женщина, управлявшая автомобилем Land Rover при повороте налево на перекрестке не убедилась в безопасности маневра и врезалась в служебную «Ладу».

В ДТП пострадала пассажирка отечественного автомобиля — 35-летняя женщина. Ее госпитализировали в Павловскую ЦРБ, которой и принадлежит автомобиль.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что полицейские поймали мотоциклиста, который сбил двух женщин.

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