В Подмосковье BMW столкнулся с микроавтобусом, погибли мужчина и ребенок

Серьезная авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса унесла жизни мужчины и десятилетнего ребенка, еще восемь человек пострадали.

Мужчина и десятилетний ребенок стали жертвами крупного дорожно-транспортного происшествия с участием BMW и микроавтобуса Hyundai в Подмосковье, передает ТАСС. Еще восемь человек, в том числе семеро детей, были госпитализированы с различными травмами.

Авария произошла на 18-м километре автодороги Луховицы – М-5 «Урал» – Зарайск. По данным ГУ МВД, 26-летний водитель BMW выехал на встречную полосу, что стало причиной лобового столкновения с микроавтобусом. В результате водитель BMW и десятилетний пассажир Hyundai погибли на месте.

Пострадавшие – водитель и семеро пассажиров Hyundai, шестеро из которых дети в возрасте от восьми до 17 лет. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия и проводят проверку. На месте работают экстренные службы.

Напомним, накануне в Подмосковье после ДТП госпитализировали семь человек.

За день до этого на МКАД два автомобиля задавили пешехода.