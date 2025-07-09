Два человека пострадали в жестком ДТП в Кемерове

Ранее в Кемерове произошло жесткое ДТП. В результате произошедшего пострадали два человека.

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Как рассказали редакции VSE42.Ru в городской Госавтоинспекции, накануне, 8 июля, на улице Тухачевского, 42 в Кемерове в 18:15 произошло ДТП. Так, водитель, управляя мопедом, двигался по улице Тухачевского со стороны рынка "Сотка" в сторону проспекта Молодежного. Он столкнулся с автомобилем Renault Duster, который двигался в попутном направлении.

В результате травмы получили водитель и пассажир мопеда. Они были доставлены в больницу. Уточняется, что оба были в мотошлемах.

Напомним, ранее очевидцы поделились в Сети кадрами с места аварии.