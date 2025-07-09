Под Оренбургом столкнулись два ПАЗика
ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло в Оренбургском районе в районе села Нижняя Павловка. Об этом сообщили в УМВД области.
Накануне на автодороге «Оренбург-Илек» произошло ДТП. 63-летний водитель автобуса «ПАЗ» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с другим ПАЗиком, которым управлял 59-летний водитель.
В результате водителя первого автобуса госпитализировали в больницу с травмами.
Полицейским предстоит узнать обстоятельства произошедшего ДТП.