В Тольятти автобус сбил 80-летнюю женщину на переходе

В Тольятти 64-летний мужчина за рулем автобуса КАВЗ-4238-41 ехал по ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной в сторону ул. Коммунистической. При повороте налево он сбил 80-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по регулируемому переходу. Пенсионерку осмотрели медики и назначили амбулаторное лечение.

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В Куйбышевском районе Самары 32-летний водитель на ВАЗ-21102 ехал по Южному шоссе в сторону ул. Промышленности. В районе дома № 8а он врезался в попутный автомобиль Honda Freed, за рулем которого был 43-летний мужчина. В аварии пострадала 62-летняя пассажирка отечественной машины. Ее доставили в больницу.

А на углу улиц Венцека и Чапаевской столкнулись легковушка и электровелосипед. Водитель СИМ госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 7 ДТП, в которых два человека погибли, еще 7 - пострадали.

Инспекторы выявили 338 нарушений ПДД, в том числе обнаружили 62 случая незаконной тонировки и задержали 9 водителей с признаками опьянения.