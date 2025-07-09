На КАД произошло столкновение легковой машины с грузовиком

В ночь на 9 июля в районе вантового моста во Всеволожском районе Ленобласти на 57-м километре КАД произошло ДТП со смертельным исходом. «Шевроле-Авео», за рулем которого находился 30-летний мужчина, врезался в стоявший у обочины грузовик-самосвал «Шахман». В результате трагедии водитель и пассажир легковой машины были госпитализированы, а второй пассажир погиб.

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Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, водитель «Шевроле» не справился с управлением, что и привело к аварии. У госпитализированных диагностировали травмы средней степени тяжести, включая множественные переломы ребер. Обстоятельства случившегося еще выясняются, но отмечается, что самосвал в момент столкновения находился в полосе безопасности на аварийной остановке.

Недавно на КАД легковой автомобиль насмерть сбил водителя грузовика, хотя на нем был жилет со светоотражающими элементами.

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