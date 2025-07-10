На трассе «Казань-Оренбург» столкнулись три автомобиля

Накануне вечером на территории Октябрьского района произошло ДТП с участием 3 автомобилей. Об этом сообщили в УМВД области.

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Авария произошла вблизи села Анатольевка. 35-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай Солярис», при повороте налево не уступила дорогу авто «Лада Калина», движущейся про главной дороге. После столкновения «Лада Калина» столкнулась с «Хавейл», которым управлял 43-летний водитель. После столкновения автомобили «Хендай Солярис» и отечественная легковушка съехали в кювет.

В результате ДТП водитель и пассажир «Хендай Солярис» с различными травмами были госпитализированы в больницу. Водителю автомобиля «Лада Калина» оказали медпомощь и назначили амбулаторное лечение.

Как выяснили полицейские, водитель автомобиля «Хавейл» был в нетрезвом состоянии, он не пострадал, от прохождения медосвидетельствования отказался.