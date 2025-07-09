В Омске столкнулись фура и пассажирский автобус. Пострадали 6 человек, их экстренно госпитализировали, пишет «КоммерсантЪ».

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Инцидент произошел в среду, 9 июля, на Исилькульском тракте в районе 804 километра. 60-летний водитель «Скании» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ПАЗом, который двигался по маршруту № 125 (Железнодорожный вокзал — микрорайон Входной).

«В результате ДТП оба водителя и четыре пассажира автобуса (женщина 1956 г. р., мужчина 1957 г. р., женщина 1937 г. р. и 4-летний ребёнок) доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в ГУ МВД России по Омской области.

На месте происшествия работают полицейские, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступино съехал в кювет микроавтобус. Пострадали 15 человек, им оказали медицинскую помощь.