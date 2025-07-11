Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Омске

Шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом "ЛиАЗ" и грузовиком Renault в Омске. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

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Авария произошла 11 июля в 15:45 по местному времени (12:45 по московскому времени. – Прим. ред.) у строения № 93 на улице Суворова. По предварительным данным, водитель автобуса 1963 года рождения двигался по маршруту № 125 микрорайон Входной – железнодорожный вокзал.

Он не рассчитал габариты транспорта и столкнулся с припаркованным грузовиком. В результате медпомощь понадобилась шестерым пассажирам, включая детей 2009 и 2020 годов рождения. Всего в момент происшествия в салоне автобуса находились 15 пассажиров.

"Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки", – сообщает пресс-служба МВД.

Ранее в другом месте Омска произошло ДТП с участием грузовика Scania и автобуса ПАЗ. Уточнялось, что первый выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским транспортом, в котором находились 10 человек.

В итоге пострадали оба водителя и четыре пассажира автобуса. Раненых направили в больницу.