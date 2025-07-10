Пьяный подросток без прав устроил ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае произошло ДТП с жертвой по вине подростка, сообщили в краевой полиции.

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Вечером 9 июля 16-летний юноша сел за руль автомобиля ВАЗ-2115. Несмотря на то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав, трое его друзей тоже решили покататься. Никто из них даже не застегнул ремень безопасности.

На дороге между селами Алтат и Дорохово пьяный водитель не справился с управлением и отправил машину кювет. Она перевернулась. В результате одна из пассажирок получила несовместимые с жизнью травмы. Водитель и двое других подростков тоже пострадали и были доставлены в больницу.

Экспертиза выявила у водителя 0,23 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Инспекторы по делам несовершеннолетних уже составили административные материалы в отношении родителей подростков. Полиция продолжает устанавливать детали происшествия.

Ранее в Петербурге у таксиста случился эпилептический припадок за рулем, два человека пострадали.