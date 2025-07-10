Жених поехал за обручальными кольцами и разбился по дороге

В британском Челмсфорде Энди Рейнеру не суждено было дожить до собственной свадьбы по вине уснувшего за рулем водителя. Об этом пишет Essex Live.

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44-летний Энди Рейнер отправился вместе с приятелями на мотоциклах за обручальными кольцами. Он ехал в конце колонны и единственный из мотоциклистов попал в ДТП и погиб на месте трагедии.

Церемония бракосочетания Рейнера была намечена на сентябрь 2025 года, и он с энтузиазмом занимался подготовкой к торжеству. Его невеста поделилась воспоминаниями, описывая Энди как душевного, жизнерадостного и внимательного человека. Он неизменно стремился поддержать тех, кто в этом нуждался, брал на себя львиную долю домашних дел и радовал возлюбленную кулинарными сюрпризами собственного приготовления.

Установлено, что его сбил управлявший микроавтобусом Уилл Дохматоб. Заснув во время движения, он не выполнил необходимый маневр, выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение. Дохматоб пришел в сознание лишь после того, как его автомобиль оказался в придорожном кювете.

Расследование показало, что виновник аварии бодрствовал почти непрерывно в течение 31 часа перед происшествием. Состояние Дохматоба характеризовалось не только крайней усталостью и сонливостью, но и наркотическим опьянением перед выходом на рейс. Мужчина не имел права управлять транспортным средством в подобном состоянии.

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За плечами Дохматоба уже числятся судимости, связанные с вождением в нетрезвом виде и нарушением ПДД. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на пять лет и девять месяцев.