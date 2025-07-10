Два человека пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области

Четыре машины столкнулись на дороге в городе Ворсме Павловского муниципального округа 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

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По данным ведомства, в 8:55 на улице Ленина, 204 водитель Volkswagen Polo, ехавшего со стороны Нижнего Новгорода в Павлово, превысил допустимую скорость и столкнулся с впереди идущим Kia Rio, который впоследствии врезался в Volkswagen Jetta, а тот, в свою очередь, в Haval. Водитель последней иномарки остановился перед пешеходным переходом, по которому в тот момент шел человек.

В результате аварии пострадал 42-летний водитель Kia Rio и его 32-летний пассажир. С травмами их госпитализирован в Павловскую ЦРБ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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