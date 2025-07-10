В Курской области произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля

В Курской области водитель получил травмы при опрокидывании автомобиля
Минувшей ночью, 10 июля, на автодороге Фатеж – Шуклино произошло ДТП. В 01:07 спасателям поступило сообщение о перевернувшемся автомобиле.
На место происшествия выехали сотрудники противопожарной службы, которые извлекли пострадавшего водителя из салона. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и ссадины.
Пострадавший был госпитализирован в центральную районную больницу Фатежа, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, по факту аварии проводится проверка.