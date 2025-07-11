В Ярославской области в ДТП с тремя машинами погиб мужчина

Три автомобиля столкнулись на трассе "Холмогоры" в Ярославской области, в результате ДТП погиб мужчина, двое детей доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"На 281-м км автодороги М-8 "Холмогоры" в районе д. Гавшинка Ярославского района столкнулись три автомобиля: "Вольво", "Хавал" и "Фольксваген". По имеющимся данным, водитель автомобиля "Фольксваген" - мужчина 1988 года рождения - скончался на месте происшествия, а двое его несовершеннолетних пассажиров трех и одиннадцати лет доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают оперативные службы, информация о происшествии уточняется.