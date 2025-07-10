В ДТП в Севастополе погибли пять девушек

Пять девушек в возрасте от 17 до 19 лет погибли в ДТП в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Авария произошла на автодороге Симферополь — Бахчисарай — Севастополь в 14:20.

«18-летняя водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не уступила дорогу автомобилю Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение», — говорится в тексте.

Четверо пассажирок ВАЗ скончались на месте. Виновницу ДТП экстренно госпитализировали в больницу, но врачам не удалось спасти ее. Водителю Mercedes-Benz Sprinter оказали медицинскую помощь на месте аварии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.